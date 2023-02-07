AjansHaber.com.tr Gündem Konyaspor, depremzedeleri stadyumda ağırlayacak

Konyaspor, depremzedeleri stadyumda ağırlayacak

Arabam.com Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, stadyum localarını Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşların konaklayabilecekleri şekilde düzenlediklerini bildirdi.

Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyumumuzun localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Başkan Özgökçen paylaşımında locaların, yataklar ve temel ihtiyaçlarla düzenlenmiş yeni halinin fotoğraflarına da yer verdi.

"Konyaspor konteyner kenti"

Konyaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise yönetim kurulu ve hayırseverlerin iş birliğiyle deprem bölgelerine 100 konteyner gönderildiği belirtilerek, "Başkanımız Fatih Özgökçen himayesinde yönetim kurulumuz ve yardımseverlerin iş birliğiyle 100 adet konteyner evimiz, deprem bölgesine gidiyor. Konyaspor konteyner kenti, yetkililerin göstereceği yerde depremzede kardeşlerimize hizmet edecek." denildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ankara'da deprem!
Enkazdan 47 kişi kurtarıldı
Erdoğan: "912 vatandaşımız hayatını kaybetti"
Afet bölgesinde son durum
Depremin yaşandığı 10 ilde okullar 1 hafta tatil!
10 ilde OHAL kararı!
Depremde tablo ağırlaşıyor: 284 can kaybı!