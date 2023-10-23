AjansHaber.com.tr Yaşam Kıyı Emniyetine 15 işçi alınacak

Kıyı Emniyetine 15 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 15 personel istihdam edecek. Bu kapsamda, ikinci mühendis, mühendis, gemici ve yağcı alımı gerçekleştirilecek.

Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel, daimi işçi statüsünde alınacak.

Bu kapsamda, ikinci mühendis, mühendis, gemici ve yağcı alımı gerçekleştirilecek.

İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Nihai listelerin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gazeteci Yakınbaş son yolculuğuna uğurlandı
Balta ile park halindeki araçlara saldırdı!
AVM'nin mescidinde ölü bulundu!
Şanlıurfa'da feci kaza: 5 ölü 17 yaralı!
"Dur" ihtarına uymadı, 2'si polis, 4 kişiye çarptı
Otomobille çarpışan motosikletteki çift öldü!
Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi