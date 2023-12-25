Kıskançlık kavgası 4 çocuk annesini hayattan kopardı!

Olay, dün sabah saatlerinde Küçük Kayaş Mahallesi 1866 Sokak'ta bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocukları olan Mikail ve Sultan Başer çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Mikail Başer, evde bulunan tabancayla Sultan Başer'e ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sultan Başer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mikail Başer de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sultan Başer'in nazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedildi. Mikail Başer de emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.