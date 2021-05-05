Kılıçdaroğlu örneği verip 'Dersimle helalleştik' dedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından 'Dersim katliamı' paylaşımında bulundu. Parti içinde eleştirilerin hedefi olan Sarıbal ile ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisinin böyle bir tweet atmayacağını belirterek "Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik." ifadesini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Sarıbal'ın 'Dersim katliamı' ifadeleri tepki çekerken, birçok sosyal medya kullanıcısı, Atatürk'ün kurduğu partinin o dönemdeki politikaları için 'katliam' kelimesinin kullanılmasına isyan etti. Bazı kullanıcılar, "Git HDP'ye katıl" yorumunda bulundu.

Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise, Sarıbal’a, "Bu arkadaş CHP Bursa milletvekili ve PM Üyesi. Kimi suçladığının farkında mı, acaba? Atatürkçü CHP seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır" dedi.

Bu arkadaş CHP Bursa milletvekili ve PM Üyesi. Kimi suçladığının farkında mı, acaba? Atatürkçü CHP seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır. Atatürk’ün partisine yakışıyor mu? Yazık! https://t.co/MNr8IowFul — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) May 4, 2021

ÖZGÜR ÖZEL: BİZ DERSİM İLE YÜZLEŞTİK

Tartışmalara ilişkin KRT canlı yayınında açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz Dersimli fakir bir ailenin dördüncü çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik, Dersim ile yüzleştik." dedi.

Kendisinin böyle bir tweet atmayacağını ifade eden Özel, "Türkiye'de atılan her tweet üzerinden linç kültürünün yükselmesine izin vermemek lazım. Arkadaşımızın linç edilmesine izin vermemeliyiz." dedi.