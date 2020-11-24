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Kılıçdaroğlu öğretmenlere hakaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında AK Parti'ye oy veren öğretmenleri hedef aldı.

Kılıçdaroğlu "Öğretmenleri toplumun saygın birer lideri olarak tanımlıyorlar. Bir kere iktidardakiler öğretmenler için böyle bir şey dedi mi? Hâlâ iktidarın peşinden giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlamaz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada tepki çekti.

24 Kasım Öğretmen Günü'nde taraflı tarafsız herkes öğretmenlere tebrik mesajları paylaşırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakaret etmeyi tercih etti.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında öğretmenleri iktidarı destekleyen ve desteklemeyen diye ayırarak iktidar tarafını tutan öğretmenlere hakaretler savurdu.

''İKTİDARIN PEŞİNDEN GİDENE ÖĞRETMEN DEMEM''

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem.''

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