Kılıçdaroğlu öğretmenlere hakaret etti

Kılıçdaroğlu "Öğretmenleri toplumun saygın birer lideri olarak tanımlıyorlar. Bir kere iktidardakiler öğretmenler için böyle bir şey dedi mi? Hâlâ iktidarın peşinden giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlamaz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada tepki çekti.

24 Kasım Öğretmen Günü'nde taraflı tarafsız herkes öğretmenlere tebrik mesajları paylaşırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakaret etmeyi tercih etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenler gününde skandal ifadelerle öğretmenlere hakaret etti:



Kılıçdaroğlu: "Hala bu iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlayan kişi değildir"#Benimöğretmenim #ÖğretmenGünü pic.twitter.com/ZVMDgnC2XX — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 24, 2020

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında öğretmenleri iktidarı destekleyen ve desteklemeyen diye ayırarak iktidar tarafını tutan öğretmenlere hakaretler savurdu.

''İKTİDARIN PEŞİNDEN GİDENE ÖĞRETMEN DEMEM''

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem.''