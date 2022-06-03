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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C üyesi İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DHKP/C üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Gül, İstanbul'da saklandığı akrabalarına ait evde yakalandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinde hemzemin geçit görevlisi olarak çalışan Serkan Gül'ün, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014 yılında başlatılan soruşturma sonunda açılan davada "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak" suçundan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşti.

Hükümlü Gül'ün, yaklaşık 1 hafta önce İstanbul'a kaçtığı belirlendi.

Serkan Gül, saklandığı Sancaktepe'deki akrabalarına ait evde yakalandı. Gül'ün, yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenildi.

Yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

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