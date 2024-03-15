Kefir'in faydaları neler? Kefir hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tok tutan yiyecek ve içecekleri araştırıyor. İçerisin de yüksek oranda protein, magnezyum, kalsiyum gibi vitaminleri barındıran ve bir süt ürünü olan kefirin birden çok faydası bulunuyor. Peki, kefir nedir? Kefir hangi rahatsızlıklara iyi gelir? Kefirin faydaları neler?

Ramazan ayında sindirim sistemine iyi gelen içecekler nelerdir?

Ramazan ayında uzun süre susuz ve aç kalınması bireylerde enerji düşüklüğü, mide bulantısı, bayılma hissi, tansiyon düşmesi, baş dönmesi ve sindirim sistemi sorunları gibi sağlık sorunlarına ve su kaybına sebep olabiliyor. Bu yüzden oruç tutarken özellikle mide ve bağırsak sağlığımızı korumak için sindirimi kolay besinlerin yanı sıra öncelikli olarak sıvı kaybı karşılanmalı. Uzmanların önerdiği gibi sahur ve iftar arasında 2-2,5 litre su tüketilmesi gerekiyor. Su tüketiminin yanında uzun süren açlık sonunda oluşan sindirim sistemi sorunları için kefir, maden suyu gibi içecekler öneriliyor. Sindirim sistemi destekleyici özelliği ile bilinen kefir bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Peki kefirin diğer faydaları neler?

Kefir nedir?

Kefir, kefir mayası adı verilen özel bir maya kullanılarak sütün fermente edilmesi ile ortaya çıkan içecektir. Ayran benzeri bir içecek olan kefirin tadı hafif ekşimsidir.

Peki kefirin faydaları neler?

Kefirin faydaları saymakla bitmiyor. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda kefirin birçok yararı olduğu kanıtlanmıştır. İçerisin de yüksek oranda protein, magnezyum, kalsiyum gibi vitaminleri barındıran ve bir süt ürünü olan kefir, süt ile aynı faydalara sahip olmanın yanında probiyotik özelliği ile ön plana çıkıyor. Kefir, probiyotik özelliği sayesinde bağırsak florasında ki dengeyi korumaya yardımcı oluyor. Hem gündelik hayatta hem de ramazanda tüketilen bazı gıdalar bağırsak sistemindeki dengeyi bozabiliyor.

Kefir hangi sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geliyor?

Özellikle ramazan ayında ortaya çıkan ishal, kabızlık, hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarına karşı kefir, sindirim sistemini destekleyici özelliğe sahip olduğundan bağışıklığı güçlendiriyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve bağırsakları çalıştırıyor. Önemli bir probiyotik olan kefir aynı zamanda besinlerin sindirilmesine de katkıda bulunuyor.