Keçiören’de öğrencilere kırtasiye seti!

Keçiören Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitime destek çalışması kapsamında dağıtılan hediye setinde; kalem, defter, silgi, kuru boya, pastel boya, kalemtıraş gibi öğrencilerin temel ihtiyaçları bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitime destek çalışmaları kapsamında birçok okulun taleplerini karşıladıklarını ve öğrencilere destek vermeyi sürdürdüklerini belirterek, "Öğrencilerimize çanta ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyelerini dağıttık. İnşallah başarılı bir eğitim dönemi geçirirler. Eğitime destek her zaman önceliğimiz oldu. Yeni eğitim-öğretim döneminin öğrenci ve öğretmenlerimiz için başarılarla dolu geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.