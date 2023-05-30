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Kasapoğlu'ndan şampiyon Galatasaray'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:


"Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve bütün Galatasaray camiasını kutluyorum."

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