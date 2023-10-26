Karamollaoğlu “İsveç’i tekrar mütalaa edeceğiz”

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Ankara Temsilcileri Medya Buluşması'nda soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hamas ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Karamollaoğlu, Filistinlilerin sadece kendi topraklarını koruduklarını, Hamas'ın da Filistin direniş örgütleri arasında yer aldığını söyledi.

İsrail'in "vadedilmiş topraklar" söylemine karşı Hamas'ın "Biz yüzlerce sene buradayız, bu topraklarda ceddimiz yaşadı. Onun için de topraklarımızı müdafaa edeceğiz" dediğini belirten Karamollaoğlu, "Ben Hamas'ı böyle görüyorum. Bundan dolayı da bir terör örgütü olarak mütalaa etmiyorum. Sayın Erdoğan da son konuşmasında bunu çok açık olarak ifade etti." diye konuştu.

İsveç'in NATO üyeliği

Karamollaoğlu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifinin TBMM Dışişleri Komisyonuna sevk edildiği hatırlatılarak, TBMM Genel Kurulu'nda oylanması halinde parti olarak tavırlarının nasıl olacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bugünkü şartlar altında İsveç'in üyeliğine sıcak bakılmaması kanaatindeyim. Biz müspet tavır sergilemeyiz. O günkü şartlara bir kez daha bakacağız. Tekrar mütalaa edeceğiz."

Temel Karamollaoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Biz bütün seçim bölgelerinde kendi amblemimizle seçime gireceğiz. Bu bir numaralı hedefimiz ancak dirsek temasını da bırakmayacağız. Yeri geldiği zaman bazı seçim bölgelerinde bir farklı tavır sergileme imkanı ortaya çıkabilir. Artık altılı masadan bahsetmek doğru bir ifade olmaz. Seçimler bitti, altılı masa bitti. Zaten onun arkasında gelen kavgalar da bunun bittiğinin göstergesi oldu."