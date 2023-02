Karahan: Enkazın çevreye zarar vermeden kaldırılmasına çalışılıyor

Bakan Murat Kurum'un talimatlarıyla enkaz ve atıkların yönetimi noktasında çalışma yaptıklarını kaydeden Karahan, var olan atık yönetim planını yenilediklerini, deprem bölgelerinde enkazın çevreye en az zarar ve en az hasar verecek şekilde nasıl kaldıracağına yönelik bir çalışma ortaya koyduklarını ifade etti.

“Bütün deprem bölgelerinde enkazın çevreye hasar vermeden nasıl kaldıracağımız noktasında bir çalışma ortaya koyduk”



Afetler sonrasında oluşan atık yönetiminin çevre ve insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Karahan, şunları söyledi:



“Afetten sonra süreci yönetirken bu enkazların ve atıkların yönetimi noktasında Sayın Bakanımızın talimatıyla bir çalışma yaptık. Zaten var olan bir atık yönetim planlarımızı yeniledik, yapıya uygun bir hale getirdik. Bütün deprem bölgelerinde enkazın çevreye hasar vermeden nasıl kaldıracağımız noktasında bir çalışma ortaya koyduk. Şimdi bölgelerde öncelikle koordinatör Valiliklerimiz ve Valiliklerimizin belirlediği enkaz döküm alanlarını belirledik orada. Bu alanlar da çeşitli özelliklere sahip. Yani doğaya, çevreye zarar vermeyen, yer altı sularına, yağmur sularının geçmesini sağlayacak bir yapıda olan alanları belirledik. Bu döküm alanlarını belirledikten sonra da enkazın kaldırma işlemlerini çevreye zarar vermeden, geçici döküm alanlarının önce bitmesini sağlıyoruz.”

“Enkaz döküm alanlarında güvenlik tedbirlerimizi aldık”



Enkaz döküm alanlarında güvenlik tedbirlerini de alarak çevreye zarar vermeden bu yapının ortaya konmasını sağladıklarını ifade eden Karahan, “Öncelikle vatandaşın var olan enkazın içerisindekileri alması gerekenlere müsaade ederek bu yapının vahşi bir şekilde değil, daha tekniğine uygun bir şekilde alana ulaşmasını sağlıyoruz. Daha sonra da geri dönüşümü ile ilgili enkazların tekrar ekonomiye geri kazandırılması ile ilgili bir çalışma başlattık. Yani hem buralarda konkosörler kurularak, bunların en ince ayrıntısına kadar, içerisinde metalinden tuğlasına kadar, betonundan borusuna, mobilyadan ahşap atığına kadar aklınıza gelecek bütün atıkların nasıl yönetileceği noktasında bir plan belirledik. Bu plana göre de bu geri dönüşümlerini sağlayacağız.” şeklinde konuştu.



“Çevreye zararın aza indirecek bir yapıyı kurmaya çalışıyoruz”



Enkaz kaldırma işlemlerinin valilerin kontrolünde hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Eyüp Karahan, “Malatya özelinde hızlı bir şekilde başladık ve diğer deprem bölgesinde de bu enkazların kaldırılma işlemleri devam ediyor. Biz daha çok bunun çevreye zararın aza indirecek bir yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın çevre birimlerine talimatı bu. Çevreye zararın aza indirecek bir yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Yani enkazların bir an önce, öncelikle acil yıkılacak binaların yıkılması, çevreye zarar vermemesi gerekiyor. Daha sonra da bu enkazların belirlenen alanlara biran önce hızlı bir şekilde iletmemiz gerekecek” diye konuştu.



“Vatandaşlarımızın değerli eşyaları kolluk güçlerimizin kontrolünde. Emanete alınıp, sahiplerine teslim edilecek”



Enkaz kaldırılması ile ilgili her aşamanın kolluk kuvvetlerinin kontrolünde yapılacağını vurgulayan Karahan, “Vatandaşlarımızın değerli eşyaları ise tamamen kolluk güçlerimizin kontrolünde. Hem enkazların kaldırıldığı noktada, hem depolama alanlarında kolluk kuvvetlerimiz görev yapıyorlar. Her aşamasında, her adımında kolluk kuvvetlerinin kontrolünde yapılacak. Onlar emanete alınarak, sahipleri belirlendikten sonra teslim edilecek.” dedi.