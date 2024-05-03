Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi.

Kanun teklifi ile barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarına güneş enerjisi santralleri kurulabileceğini ifade eden Bakan Bayraktar, “Sadece barajlara değil göllere ve göletlere de yüzer GES’ler yapılabilecek. Dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulama, bizi her yıl 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji kurulu gücü hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak.” dedi.

Bakan Bayraktar’ın kanun teklifine ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

HER YIL 5 BİN MEGAVAT

Hedefimiz, her yıl 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji kurulu gücünü devreye almak. Özellikle güneşte 3 bin 500 megavat, rüzgarda da bin 500 megavatlık olacak şekilde. Önümüzdeki 12 yıl boyunca toplam 60 bin megavatlık bir yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz. Meclisimize sunulan kanun teklifini de bu bağlamda değerlendiriyoruz.

DÜNYADA BENZER ÖRNEKLERİ VAR

Bu düzenleme ile barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarına güneş enerjisi santralleri kurulabilecek. Sadece barajlara değil göllere ve göletlere de yüzer GES’ler yapılabilecek. İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile meri kanun çerçevesinde kalan kıyı ve sahil şeritleri kapsam dışında olacak. Dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulama, bizi her yıl 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji kurulu gücü hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak.

7/24 KARBONSUZ YEŞİL ENERJİ

EÜAŞ’ın işlettiği barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarının belirli kısımlarına GES kurulması Kesintisiz karbonsuz elektrik arzı anlamına geliyor. Bu da iklim değişikliği ile mücadelede ekonominin karbon fiyatlama yükünün azaltılmasına olumlu katkılar sunacaktır.

LNG OLARAK PAZARLANABİLECEK

Meclise sunulan kanun teklifinde bir diğer konu da doğal gaz ticaretiyle ilgili. Ülkemizi doğal gazda bir ticaret merkezi haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda bu kanun teklifiyle hem yerli hem de ithal ettiğimiz doğal gazı ülkemizde sıvılaştırabileceğiz. Böylece doğal gazı LNG olarak doğrudan ve kolayca pazarlayabilmemizin önü açılacak.

15 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Kanun teklifiyle ayrıca verimlilik arttırıcı projelere verdiğimiz destek üst limiti olan 5 milyon lira kaldırılıyor. Destek 1,5 milyon liradan 15 milyon liraya çıkıyor. Ağırlıklı olarak bakanlığımızı ve enerji alanını ilgilendiren bu kanun teklifinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.