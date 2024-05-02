Başıboş sokak köpekleri hakkında flaş karar!

Sokak köpekleri tartışması Türkiye'yi ikiye bölerken Kocaeli Valiliği'nden konuyla ilgili flaş bir karar geldi.

Kocaeli Valiliği, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin ardından sokak hayvanlarıyla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlimizde bulunan rehabilite edilmemiş köpek popülasyonunun azaltılması maksadıyla ivedilikle kısırlaştırma çalışmalarının yürütülmesi, yapılan çalışmalarda asgari standartların yakalanması ve hayvan bakımevi yapımı için gerekli çalışmaların ne şekilde yapılacağı hususlarında daha önce yazılan yazılarımıza da atıfta bulunulup, yukarıda belirtilen hususlara azami özen ve hassasiyetin gösterilmesi ayrıca gerekli tedbirlerin mevzuatta öngörülen en kısa süre içerisinde alınarak aksamaya mahal verilmemesi hususunda ikazda bulunulmuş, belirtilen görevlerin yerine getirilmemesi halinde gereken işlemlerin başlatılacağı noktasında uyarılarda bulunulmuştur."