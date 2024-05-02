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Otogaza indirim geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Peki, otogaza ne kadar indirim gelecek?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.

Otogaza indirim geldi mi? Otogaza indirim ne zaman gelecek?

Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

Benzinin litresi ortalama 43,65 lira

Motorinin litresi ortalama 41,07 lira

Otogaz ortalama 22,47 lira

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