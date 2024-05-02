Otogaza indirim geliyor!
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Peki, otogaza ne kadar indirim gelecek?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.
Otogaza indirim geldi mi? Otogaza indirim ne zaman gelecek?
Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:
Benzinin litresi ortalama 43,65 lira
Motorinin litresi ortalama 41,07 lira
Otogaz ortalama 22,47 lira
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