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Karabük'te 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları için haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekipler tarafından çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, FETÖ bünyesinde aktif faaliyet yürüten ve haklarında 6 ila 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

İşlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

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