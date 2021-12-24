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Kar yağışı sonrası Meteoroloji'den yeni uyarı

Meteoroloji hafta sonu için son dakika uyarısı yaptı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde kar yağışı yer yer karla karışık yağmur şeklinde devam edecek. Yurdun doğu kesimleri için ise buzlanma ve don tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in kıyı kesimi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Artvin, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars, Ağrı, Muş, Siirt, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Adıyaman çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

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