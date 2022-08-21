Kanada’da tesettür mayo giyen Müslüman anne ve kızları havuza alınmadı

CTV News’deki habere göre, Halima Jelloul, kocası ve iki kızı, geçen cuma günü Manitoba eyaletinin başkenti Winnipeg’deki bir tesiste tatil rezervasyonu yaptırdı.

Tesise girişlerinin ardından havuzun da bulunduğu su parkına geçen aileye, giydikleri burkini (tüm vücudu kapatan tesettür mayo) yüzünden havuza giremeyecekleri söylendi.

Halima Jelloul, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 10-15 dakika sonra tesisin sahibi yanımıza geldi. Benim ve kızlarımın giydiği tesettür mayo nedeniyle su kaydırağına giremeyeceğimizi söyledi. Kızlarım ağlıyordu. Bizim için gerçekten hoş bir an değildi. Bu yüzden kızlarımın iyi olup olmadıklarını ve kalmak ya da ayrılmak isteyip istemediklerini kontrol etmek zorunda kaldım. Bunu her gün sahilde yaşıyoruz. İnsanlar size ne olduğunu bilmeden bakıyor, bu sorun değil ama biraz eğitim gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haberde, görüşlerine yer verilen Jelloul'un 14 yaşındaki kızı Salma Douida, "Açıkçası çok rahatsız oldum ama bunun olmasına da şaşırmadım. Müslüman kadınların veya mütevazı giyinen herkesin buna hakkı olması gerektiğini ve bu onlara olursa, konuşmaları gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

- Tesisin sahibi özür diledi

Tartışmalar üzerine sorunun çözümü için ağlık müfettişi çağrıldı. Müfettişin, "burkini" de denilen tesettür mayo ile havuza veya su parkına girilmesinin halk sağlığı kurallarına aykırı olmadığını belirtmesi üzerine aileye izin verildi. Halima Jelloul ve ailesi, buna rağmen tesisleri terk etti.

Gelişmeler üzerine açıklama yapan tesisin sahibi Dan Manaigre, Halima Jelloul ve ailesinden özür diledi. Manaigre, burkinin ne olduğunu bilmediğini ve bunun sokak kıyafeti olduğunu düşündüğünü söyledi.

Havuzda sokak kıyafeti giymenin bir halk sağlığı ihlali olduğunu ifade eden Manaigre, "Aileden özür diliyorum çünkü bilmiyordum. İleriye dönük olarak tüm personele tesettür mayo giymenin kabul edilebilir olduğu talimatını verdim. Ancak havuzda sokak kıyafeti yasağı uygulaması devam edecek." dedi.

Manitoba Cankurtaranlar Derneği de yaptığı açıklamada, tesettür mayoya izin verilmemesi için neden olmadığını belirtti.

Derneğin Güvenlik Yönetimi Koordinatörü Christopher Love, "burkini düzgün şekilde giyildiği sürece, güvenlikle ilgili herhangi bir endişe yok." ifadesini kullandı.

- Başbakan Trudeau, 6 yıl önce açıklama yapmıştı

Müslüman kadınların sahil veya havuzlara tesettür mayo ile girmelerine ilişkin Fransa’da 2016'da başlayan ve bazı Avrupa ülkelerine de yayılan yasağın, o dönemde Kanada’da da uygulanması istenmişti.

Fransız yanlısı uygulamalarıyla bilinen Quebec eyaletinde, o dönem aynı yasağın getirilmeye çalışılması üzerine Başbakan Justin Trudeau, yasağı reddetmiş ve Kanadalıların bu tartışmanın üzerine çıkması gerektiğini söylemişti.

"Bireysel haklara ve seçimlere saygı gösterilmesi" çağrısında bulunan Kanada Başbakanı, kültürel çeşitlilik ve hoşgörüyü savunmuştu.