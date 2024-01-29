Kağıthane-Gayrettepe metrosu bugün açılıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Kağıthane-Gayrettepe etabının açılışını gerçekleştirecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Havalimanı Metrosu'na ait Kağıthane-Gayrettepe etabının açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, 9 istasyonu olan, toplamda 37,5 kilometre uzunluğa sahip metro hattının, 600 bin kişilik günlük yolcu kapasitesi bulunduğu ve metroların saatte 120 kilometre hıza ulaştığı bilgisi verildi.