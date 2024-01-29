Kağıthane-Gayrettepe metrosu açıldı!

İstanbul Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Bugün trafik sorunundan dolayı adeta omuzları çöken İstanbulumuzun yükünü hafifletecek bir projemizi daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.



İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağlamış oluyoruz. Toplam 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane Metrosu, İstanbullu kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracaktır.

9 istasyondan oluşan hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir. Hattımızın devreye girmesiyle birlikte, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41 dakikaya, Taksim-Göktürk arası 26 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası 35 dakikaya inecektir.

Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla, İstanbul’da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor. Biz söyledik mi yaparız. Ortada bırakmayız. Belediye başkanlığından tutun, daha sonra hükümete geldik ve hükümette de Ulaştırma Bakanlığı olarak bu yolları, hızlı tren hatlarını nasıl yaptıysak aynı şekilde İstanbulumuzda da bunu yaptık. Ama birileri de maalesef hafriyatla ne yaptılar; kim olduğunu biliyorsunuz, benim söylememe gerek yok…

Siyasette parolamız kesintisiz hizmet vermektir. Millete karşı kibirli, nobran davrananlar, siyasette kaybetmeye mahkumdur. 31 Mart akşamı inşallah bunları da hep beraber göreceğiz. Türk siyasi tarihine şöyle bir göz attığınızda bunun sayısız örneğine şahit olursunuz. Milletin yetki emaneti teslim ettiği ancak bunun hakkını veremeyen nice bakan, başbakan, belediye başkanının siyaset sahnesinin tozlu raflarında unutulduğunu görürsünüz.

Geride hayırla, şükranla yadedilecek bir miras bırakmayı arzu ediyoruz. Siyasetin inişli-çıkışlı yolculuğunda bugüne kadar pekçok zorluk, engel, haksızlık ve hukuksuzlukla karşılaştık. Vesayetin gölgesinin ülkemizin üzerine çöktüğü 1990’lar Türkiyesinde İBB başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak, zorluklar karşısında yılmadık.

"İSTANBUL DAHA KÖTÜYE GİTMEDİYSE SEBEBİ ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAMIZDIR"

Bizim nazarımızda 85 milyon vatandaşımız tamamı, oy tercihlerinden bağımsız olarak eşit şekilde hizmete layıktır. İktidarlarımızın 21 yılı aşkın döneminde, belediyelerimizi siyasi rengine göre ayırmadık. Yaptıklarımızı anlattık, projelerimizi paylaştık, muhalefetle ilgili eleştirilerimizi dile getirdik. Seçimin bittiği gün, sandıktan çıkan iradeye saygı gösterip, hizmetlerimize devam ettik. Bu durum İstanbul için de geçerlidir. İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmediyse, bunun en büyük sebebi, bizim elimizi taşın altına koymamızdır.

"DURMAK YOK, 61 GÜN KALDI"

Bu Kağıthane’nin Haliç’e bağlanan kısmının nasıl pislik olarak aktığını hatırlıyor musunuz? Gençler hatırlamayabilir, anneleri ve babaları gayet iyi hatırlıyor. Bütün bu pisliği, boğazın o pırıl pırıl temiz suyunu ne yaptık? Biz buraya bağladık. Kağıthane’ye ve Haliç’e bağladık. Ondan sonra buranın suyu tertemiz oldu. Biz yaptık. Söyledik mi yaparız. Bundan sonra da yapacağız. ‘Murat’ımızla yapacağız. Siz de muradınıza ermek istiyorsanız, Murat’a sahip çıkacaksınız. Durmak yok, 61 gün kaldı.

"31 MART YAKLAŞTIKÇA MASKELER DÜŞÜYOR"

31 Mart seçimleriyle ilgili takvim işlemeye başladıkça maskeler düşüyor. Herkesin gerçek niyeti ortaya çıkıyor. Kimin şehrine aşkla hizmet ettiği, kimin de 5 yıl boyunca 3 dönüm bostan, yan gel yat Osman misali vaktini boşa geçirdiği netleşiyor. Sandıkta millete hesap verme günü yaklaştıkça görüyoruz ki birilerinin dizleri titremeye başladı. Ülkenin ikinci büyük partisinin acemi genel başkanının birkaç gün önce belediye başkan adaylarıyla ilgili yaptığı skandal açıklama, muhalefette yaşanan panik havasının işaretleridir. Neymiş? İllerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş, tezgahmış. Bakınız çok açık ve net söylüyorum. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir beyana rastlayamazsınız.

"İNŞALLAH 31 MART'TA HAK ETTİKLERİ DERSİ ALACAKLAR"

Bunlar halen açık oy, gizli sayımla milletin iradesinin gasp edildiği tek parti faşizminin özlemiyle yaşıyorlar. Genel başkan koltuğunda oturanlar değişse de demokrasiye tahammülsüzlükleri değişmiyor. Bunların faşizan kodlarında zerre gerileme olmuyor. İnşallah 31 Mart’ta sandıktan çıkacak güçlü iradeyle İstanbul başta olmak üzere her yerde çoğulcu demokrasiden korkan bu kibirli zihniyet hak ettiği dersi alacaktır.

İstanbul’un sorunlarına dair kapsamlı çözüm önerilerimizi başkan adayımız Murat Kurum kardeşimiz kısa süre önce İstanbul halkıyla paylaştı. Ulaşımdan, kentsel dönüşüme kadar her alanda İstanbul’u hak ettiği hizmetlere kavuşturmayı hedefliyoruz.