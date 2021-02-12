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15 Türk denizcinin kurtarıldığı açıklandı

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. 15 Türk denizcinin sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye getirileceği belirtildi

23 Ocak günü Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi, Gabon Port-Gentil Limanı'na hareket ettiNijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi, Gabon Port-Gentil Limanı'na hareket ettiGündem

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