Kabine Değişimi Gündemde

AK Parti kaynakları artık kabine değişikliği zamanının geldiğine işaret ediyor. Adı konulmasa da Türkiye aylar öncesinde seçim hattı sathına girdi. Beklenti o ki seçimler normal tarihinden erken gerçekleşecek. Bu da kabine değişikliği beklentilerini yükseltiyor.

Ankara’da kabine değişiklikleri konuşulurken AK Parti içinde değişiklik olması durumunda yeni bakanlar kurulunun ağırlıklı olarak teknokrat değil, siyasetçi olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçildikten sonra Cumhurbaşkanı kabinede toplu bir revizyon yapmadı ama bu sefer en az 5 bakanın değişimi bekleniyor. Yapılacak değişikliklerle oluşacak yeni kabinenin de seçim sürecini yönetmesi bekleniyor. Ankara’da kabine değişiklikleri konuşulurken en çok merak edilen ise Berat Albayrak’ın kabineye dönüp dönmeyeceği…

AK Parti kaynakları bütçe görüşmelerinden sonra 2022 bütçesinin meclis genel kurulunda kabulünün ertesinde bir kabine değişikliğinin olacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine listesini hazırladığı ve son değişiklikleri yapmak için Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli’nin de görüşünü alacağı konuşuluyor. AK Parti’ye yakın kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar bakanların performansına göre kabinede değişikliğine gittiğini ancak bu sefer seçim hükümeti kuracağını belirtiyorlar.

Son bakanlar kurulu değişiminde bakanlık sayısı 16'dan 17'ye çıkartılmıştı. Mehmet Muş’un bakan olarak atanmasıyla beraber yeni yasaya göre milletvekilliği düşmüş ve AK Parti’nin TBMM'deki vekil sayısı da 289'dan 288'ye gerilemişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk‘un istifasının ardından yaşanan kabine değişiminden bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın da görevlerinden af taleplerini Cumhurbaşkanı’na ilettikleri gelen duyumlar arasında.

AK Parti’de kime sorsanız herkes konuşmaya “kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu, ne zaman, nasıl yapılacağını da sadece Cumhurbaşkanımız bilir” diye başlasa da kabine değişikliğinin bugün planlanan bir şey olmadığını da herkes biliyor.

Şurası çok açık ki Cumhurbaşkanının kafasındaki kabine değişikliği isimlerle sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi seçime kadar yönetecek yol arkadaşlarını belirlemeye çalışıyor, yeni kabinenin giden isimler üzerinden konuşulmasından çok yeni gelecek isimlerle anılmasını istiyor.

Bu arada Süleyman Soylu’nun terörle mücadelede verdiği başarılı mücadele nedeniyle yerini koruduğu Cumhur İttifakı döneminde bakanlıktan alınmayacağı da kulislerde konuşulan konular arasında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da kabinede yerini koruması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uzun süredir Erdoğan’ın dış politikasını yürüttü. Çok başarılı bir dış politika yürüten Çavuşoğlu’nun da yerini koruması bekleniyor. Ancak son 10 büyükelçi krizinde Cumhurbaşkanı ile ters düştüğü ve görevden affını isteyebileceği de konuşulanlar arasında.