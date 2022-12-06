Japonya'dan kupaya dramatik veda!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda dün akşam Japonya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan maçın galibini penaltılar belirledi.

Almanya'yı ve İspanya'yı 2-1 mağlup etmişti

2022 Katar Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya'yı üçüncü maçında ise İspanya'yı aynı skorla devirmeyi başaran Japonlar, bu zorlu grubu lider olarak tamamladı. Son 16 Turu'nda Hırvatistan ile karşılaşan Japonya normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonunda Hırvatistan'a elendi.

Penaltı vuruşlarında Livakovic devleşti

Seri penaltı atışlarında Hırvatistan'ın file bekçisi Dominik Livakovic, adeta kalesinde devleşti. Penaltıları Hırvatistan 3-1 kazanarak çeyrek final bileti aldı.

Opta'nın verilerine göre, Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic, Dünya Kupası tarihinde seri penaltılarda üç kurtarış yapan üçüncü isim oldu. Dünya Kupası tarihinde üçüncü kez çeyrek finale yükselen Hırvatistan (1998, 2018 & 2022), bu üç turnuvada da rakiplerini seri penaltılar sonucu eleyerek bu aşamaya ulaştı.

Nagatomo tarihe geçti

Bir dönem Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki deneyimli sol bek Yuto Nagatomo, 4. farklı Dünya Kupası'nda oynayarak Japon futbol tarihinin en fazla farklı Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncusu olmuştu. Hırvatistan maçında Nagatomo 64. dakikada oyuna girdi. Japon futbolcu Katar'da 4 karşılaşmada da forma giydi.