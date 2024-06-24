İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili öncesi ve sürecinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki polis ekipleri, sokakta uyuşturucu satmak isteyen 'torbacı' olarak adlandırılan satıcılara operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 938 gram esrar, 44 gram kokain ve 2 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.