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İzmir'de 39 düzensiz göçmen kurtarıldı!

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Menderes açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

 

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