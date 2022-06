İtalyan yıldız Paola Egonu VakıfBank'ta

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezon katıldığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan sarı-siyahlı takım, yeni sezon öncesi kadrosunu bir dünya yıldızı ile güçlendirerek transfer çalışmalarını tamamladı.

VakıfBank, son olarak İtalya'nın Imoco Conegliano takımında forma giyen 23 yaşındaki pasör çaprazı Egonu ile sözleşme imzaladı.

🔊 IT'S OFFICIAL 🔊



Welcome to our Family Paola! 💛🖤



We wish our athlete @paola_egonu success in our Volleyball Team, which aims to win the championship in every tournament.#ForMore #VakifBankSK #VoleyBol #VolleyBall pic.twitter.com/QK9Kv3PqiW