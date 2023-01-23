İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması protesto edildi

İstiklal Caddesi'ndeki Başkonsolosluk önünde toplanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Türk bayrağı ve "NATO şeytanları Kur'an-ı Kerim'i yakamaz", "İnsanlığın düşmanı yobaz İsveç" yazılı dövizler taşıyarak, slogan attı.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, burada yaptığı açıklamada, İsveç'te Türkiye büyükelçiliği önünde bütün Müslümanlara, medeniyete ve insanlığa yönelik büyük bir hakaret yaşandığını anlatarak, Rasmus Paludan isimli ırkçının Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkışması olayının çok daha derin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin karşısında medeniyete, insanlığa, kutsallara, kitaplara savaş açmış bir haçlı zihniyetinin olduğunu dile getiren Çetin, İsveç devletinin eylemin yapılmasına izin verdiğini, polisleriyle koruyup gözettiğini ifade etti.

İsveç'te yaşanan bu düşmanlığın ne ilk ne de son olduğunu vurgulayan Çetin, "Hatırlayalım, çok yakın zamanda yine Stockholm'de PKK'lılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini ayaklarından asmışlardı. Yine Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı ve Türk bayrağını yere serip üzerinden geçit yaptılar. Son yaşadığımız alçakça eylemin adresinin Türkiye Büyükelçiliği önü olması da anlamlıdır." dedi.

SAMKON İsveç'teki eylemi kınadı

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı da konsolosluk önündeki açıklamasında, İsveç'te daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik PKK/PYD terör örgütü üyeleri ve sempatizanları tarafından alçakça bir eylem yapıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunulmasını kınayan Aşcı, "Nefret suçu olan bu aşağılık ve provokatif eylem, aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de göstergesidir." diye konuştu.

Aşcı, İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya davet etti.