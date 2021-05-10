İşte Babacan'ın ikiyüzlülüğünün belgesi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV yayınında 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti üyesi olmasına muhalefetle birlikte hareket ettiğini açıkladı. Babacan'ın bu açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için ikinci imza veren isim olduğunun görüldüğü belge ortaya çıktı. Babacan ise yaşananları 'Sayın Erdoğan’ın trolleri yine harekete geçmiş' şeklinde yorumladı.

AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında partisine ihanet ettiğini itiraf etti.

Babacan, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti üyesi olmasına rağmen, muhalefetin aday yapmaya çalıştığı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmelerin göbeğinde yer aldığını söyledi.

Bu açıklama sonrasında Babacan'ın 3 Mayıs 2018 tarihinde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verdiği ortaya çıktı.

O belgeyi sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Zafer Şahin, "Babacan'ın imzası... Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına imza veriyor ama o sırada aleyhine çalışıyor!!! Yorumsuz..." ifadesini kullandı.

Babacan'ın imzası... Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına imza veriyor ama o sırada aleyhine çalışıyor!!!

Yorumsuz... pic.twitter.com/hl8UQS0T4n — Zafer Şahin (@zafersahin06) May 10, 2021

"ERDOĞAN'IN TROLLERİ HAREKETE GEÇMİŞ"

Ali Babacan ise "Sayın Erdoğan’ın trolleri yine harekete geçmiş. Saldırgan, kirlenmiş ve ülkeyi yönetme becerisini tamamen yitirmiş bu yapıdan ülkemize hayır gelmeyeceği çok açık. AK Parti’ye gönül vermiş tüm iyi niyetli dostlarıma da sesleniyorum; ülkemiz bunu hak etmiyor, buna ortak olmayın." diyerek kendisini savundu.

"YÜZ YILIN TROLÜ OLMUŞSUNUZ"

Babacan'a yanıt veren gazeteci İdris Kardaş da "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir yandan imza verip diğer yandan aleyhine başka bir adaya çalışarak milyonlarca Ak Partiliyi ve Erdoğan sevdalısını trolleyerek yüz yılın trolü olmuşsunuz ama buna rağmen sağa sola trol diyorsunuz." diyerek tepkisini dile getirdi.