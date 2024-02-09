İstanbul’un kentsel dönüşümünde ilk kazma vuruldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, gece gündüz demeden kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. İstanbul’un depreme karşın hızla hazırlanması gerektiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Bu işin bir tek çözümü var. O da kentsel dönüşüm. 20, 30, 40 yıllık veya daha eski binalarımız var. O günkü yönetmeliğe uygun yapılmış olsa bile şiddetli depremlere dayanamayacağını hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2012’de bir yasa çıkardık. O günden bugüne kadar İstanbul özelinde 850 bin kadar bağımsız birim yenilendi. 400 binden fazlası da devam ediyor. Ancak bunlar yetmez. Bizim çok hızlı bir şekilde İstanbul'u dönüştürmemiz lazım. Neredeyse 600 bin konutun bir an önce yenilenmesi lazım. Bizim de bu konuda projelerimiz hazır.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yüzyılın Dönüşümü İstanbul kampanyası kapsamında ‘5 bin 187 Bağımsız Bölümün Temel Atma ve Yıkım Töreni’ne katıldı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un da katıldığı törende konuşan Bakan Özhaseki, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için gece gündüz demeden çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. 390 bin hak sahibi olduğunu ve şu anda 307 bin konutun ya ihalesinin yapıldığını ya ihale sürecinde ya da inşaatların bitme aşamasında olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, “Bitenleri de yavaş yavaş teslim ediyoruz. Devlet olarak bizler müthiş bir refleks gösterdik. Oraya gittiğimiz her yerde de yaraları sarıncaya, vatandaşın bize dönüp ‘sizden Allah razı olsun’ deyinceye kadar ayrılmayacağımızı ilan ediyoruz. En geç 1 sene içerisinde bu evlerin tamamını teslim edip huzurla vatandaşlarımızın oturmalarını da sağlayacağız.” diye konuştu. Mart ayının sonuna kadar 75 bin konutun teslim edileceğini belirten Bakan Özhaseki, sonrasında her ay 15-20 bin konut teslim etmeye devam edeceklerini kaydetti.

“DEPREM ÜZERİNDEN SİYASET OLUR MU?”

Gece gündüz demeden deprem bölgesinin ayağa kaldırılması için çalıştıklarını ifade eden Bakan Mehmet Özhaseki, “Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bazı partilerin genel başkanları televizyona çıkıp ‘nerede bu evler. O 75 bin konutu kime veriyorsunuz? Akrabalarınıza mı? Kendi partililerinize mi?’ diyorlar. Allah ıslah etsin. Ev verdiğimiz insanlar içerisinde bir tane tanıdığımız yok. Bırakın akraba olmayı. Deprem üzerinden siyaset olur mu? Eşini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş insanların üzerinde tepinilir mi? Onları evlerine oturturken, huzurla biz onlardan dua alırken, kalkıp da bu sözler edilir mi?” diye konuştu.

“İSTANBUL İÇİN YERİMİZDE DURAMIYORUZ”

Bilim insanlarının Marmara depremini işaret ettiğini belirten Bakan Özhaseki, “Bundan dolayı İstanbul için yerimizde duramıyoruz. Buralarda neler yaparız? İnsanlarımızı güvenli evlere nasıl oturturuz diye düşünüyoruz. İstanbul'da kentsel dönüşümü nasıl sağlarız diye gece gündüz hep birlikte bütün arkadaşlarımla gayret ediyoruz. Proje ortaya koymaya çalışıyoruz. Çünkü Marmara'nın etrafında 7 tane şehrimiz var. Bizim gayrisafi safi milli hasılamızın yüzde 47’si bu bölgede bulunuyor ve milyonlarca insanımızın da bu bölgede iş yerleri var. Evi var, canlarını içinde taşıyorlar.” diye konuştu.

“TEK ÇÖZÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Bakan Mehmet Özhaseki, “Bu işin bir tek çözümü var. O da kentsel dönüşüm. 20, 30, 40 yıllık veya daha eski binalarımız var. O günkü yönetmeliğe uygun yapılmış olsa bile şiddetli depremlere dayanamayacağını hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2012’de bir yasa çıkardık. O günden bugüne kadar İstanbul özelinde 850 bin kadar bağımsız birim yenilendi. 400 binden fazlası da devam ediyor. Ancak bunlar yetmez. Bizim çok hızlı bir şekilde İstanbul'u yenilememiz, dönüştürmemiz lazım.” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL’DAKİ 600 BİN YAPI STOKU YENİLENMELİ”

İstanbul’daki yaklaşık 600 bin yapı stokunun bir an önce yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, “Hiç vakit kaybetmeden yenilenmesi lazım. Bizim de bu konuda projelerimiz hazır. Nerelerde konutlar yapacağımız belli. Nasıl hareket edeceğimizin yol güzergahını da belirledik. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduk. İstanbul için özel birim kurduk. Orta vadeli bütçede 480 milyar liranın üzerinde, İstanbul'u dönüştürmek için büyük bir bütçe koyduk. Gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Bu işin ikinci bir ayağı da belediyeler. Burada 13 tane belediyemizin ismi var. Onlar gayret etmişler. Hazırlık yapmışlar. Ya temel atacağız ya da yıkımlar yapacağız.” dedi.

“İŞ YAPIYORMUŞ GİBİ GÖZÜKENLER DE VAR”

Bakan Mehmet Özhaseki, 21 yıldır gece gündüz demeden çalışıp eser bırakmaya çalıştığını belirterek, “Şimdi de aynısını yapıyorum. Ancak, elinde devasa bütçeler olduğu halde, koca koca bütçeleri sadece organizasyon firmalarına, sosyal medya gruplarına ve bunların algı operasyonlarına harcayarak iş yapıyormuş gibi gözükenler de var. Son dönemin modası da bu. Sosyal medyada 100 bine yakın bir ekiple alkış tutmaya devam ediyor. Bunların içinde eğer kendi cebinden para harcayanı varsa helali hoş olsun. Yine bir şey demiyorum. Ama belediye bütçesinden harcıyorsa yazıklar olsun onlara. O büyük paraları emin olun belediye bütçelerinden kılıfına uydurarak harcamaya devam ediyorlar. Sizler arif insanlarsınız. Kim iş yapıyor, kim bu algıları çekiyor farkındasınız.” diye konuştu

“KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPMAYA ÇALIŞAN BAŞKANLARA YARDIMCI OLUN”

Ömrünün hizmet ederek geçtiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm yapmaya çalışan belediye başkanlarına yardımcı olunması için çağrıda bulundu. Bakan Özhaseki, “Elinden tutun, yanında durun.” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ HER GÜN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SORUYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir hedefi olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “O da İstanbul'u bir an önce yaklaşan bu depremlere karşı koruyabilmek. Onun içindir ki çok büyük bir bütçe ayırdık. Yaptığımız kentsel dönüşümle ilgili yasalara destek verdi. Kurduğumuz birimlere ‘evet’ dedi. Her gün soruyor. ‘Nasıl gidiyor? Ne kadar müracaat var? Hızlandırabiliyor muyuz işi’ diye. Çünkü İstanbul onun sevgilisi. O İstanbul'u çok seviyor. Bizler de seviyoruz. Hep birlikte el ele vererek, yaklaşan depremlere karşı bu güzide memleketimizi hazırlamalıyız.” ifadelerini kullandı.

“TOKİ, BİZİM YÜZ AKIMIZ”

TOKİ'nin Bakanlığın yüz akı olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Eskiden bazı kişiler TOKİ'ye bakıp onu küçük görürlerdi. Bazen de böyle müstehzi tavırlarla laf ederlerdi. Ama depremden sonra gördüler ki bir tane bile TOKİ evi yıkılmadı. Şimdi burada da güzel işler yaparak, Allah'ın izniyle hepinizi o dirençli evlerinize oturtuncaya kadar gayret edecek.” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNÜ KESMEYİN”

Törenin ardından Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile birlikte şantiye sahasını inceleyen Bakan Mehmet Özhaseki, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümü gerçekten Türkiye’de yapmaya çalışan büyük bir ekip olduklarını belirtti. Gittiği her yerde bu gerçekliği anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki şunları söyledi:

“Dileriz ki sadece ‘kentsel dönüşüm’ lafını duyunca basit bir sloganla kaçanlardan millet hesap soracaktır. O basit sloganda şu; ‘Efendim biz kentsel dönüşüme değil, rantsal dönüşüme karşıyız.’ Ben onlara diyorum ki ‘Allah rızası için rantsal dönüşüm yapmayın, yapanlara da karşı çıkın. Ama ne olur bir tane kentsel dönüşüm yapın, mani olmayın.’ ‘Hukuki mücadele’ diyerek, ‘Anayasal hak’ diyerek mahkemelere koşup da kentsel dönüşümün önünü kesmeyin. Kentsel dönüşümü ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Doğruları yapmaya çalışıyoruz. Bu iş çileli bir iş, kolay değil. Onu yapabilecek ekipte hep birlikte kol kola girerek İstanbul’a hizmet edecek.”

İSTANBUL’UN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNDE ILK KAZMA VURULDU

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İstanbul’da toplam 5 bin 187 bağımsız bölümün temel atma ve yıkım töreni gerçekleştirildi. Bağcılar Yenimahalle’de 393, Sarıyer Ferahevler’de 237, Avcılar’da 117, Zeytinburnu’nda 28, Sultangazi’de 23 ve Silivri’de 16 olmak üzere toplam 814 bağımsız bölüm yıkıldı. Tuzla Cami Mahallesi’nde 263, Yayla Mahallesi’nde 800, Aydınlı Mahallesi’nde 798, Bağcılar Yenimahalle’de 203, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya’da 431 ve Kuzey Esenler alanında bin 811 bağımsız bölümün de temelleri atıldı. Ayrıca Yarısı Bizden kampanyası kapsamında Güngören’de 35, Bahçelievler’de 26 ve Kartal’da 6 bağımsız bölümde ilk kazma vuruldu. Toplamda 4 bin 373 bağımsız bölümün temeli atılmış oldu.