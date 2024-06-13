İstanbul'daki yarı finalde elenen isim belli oldu!

Survivor All-Star 2024'te bu gece eleme heyecanı yaşandı.

Survivor All-Star'da Yunus Emre'nin elenmesinin ardından kalan son 5 yarışmacı İstanbul'a gelmişti.

İstanbul'a gelerek yarı finalde karşılaşan Nefise, Ogeday, Seda ve Atakan kıyasıya mücadele etti.

Finale adını yazdıran ilk isim Batuhan olmuştu. Hemen ardından ikinci final biletini de Nefise kapmıştı.

Canlı yayında belli oldu

Seda, Ogeday ve Atakan da son iki final biletini almak için canlı yayında mücadele etti. Çekişmeli mücadelenin ardından üçüncü finalist Ogeday oldu.

Merakla beklenen son yarı final karşılaşmasında Atakan ve Seda karşı karşıya geldi. İki yarışmacı da finale kalarak sevenlerini mutlu etmek adına inanılmaz bir performans sergiledi.

Seda Ocak, Avatar Atakan'ı 8-1'lik skorla geçerek adını finale yazdıran son yarışmacı oldu.

Böylelikle yarı finalde elenen isim Avatar Atakan oldu.

Yarın canlı yayında belli olacak

Finale kalan isimler; Seda, Ogeday, Batuhan ve Nefise oldu.

Survivor All-Star 2024'te finale kalan bu 4 isim yarın canlı yayında karşı karşıya gelecek ve sezonun şampiyonu belli olacak.