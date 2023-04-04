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İstanbul'a yeni bir metro daha geliyor!

İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı daha kazandırılıyor. Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir metro hattını, yüzde yüz seviyesine getirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda basın açıklaması yaptı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızın açılışına sayılı günler kaldı. Metro hattında 4 istasyon bulunmakta. Saatte, tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Mevcut İBB yönetiminden devraldığımız yüzde 5 ilerleme seviyesindeki metro hattımız kısa sürede ilerledi. Test sürüşleri yapıldı ve işletmeye açmaya hazırlandı.

Toplam 10 bin 250 metre tünel inşaatını bitirdik. 4 istasyonda toplam 32 661 metrekare kapalı alan inşa ettik. İstanbullulara yeni bir hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir ilçelerimizin İstanbul Havalimanı'na metro ulaşımı sağlanmış olacak. Metro hattımızın açılışında buluşmak üzere sağlıcakla kalın."

Duraklar arası ise seyahat süresi 

Kayaşehir-Mahmutbey: 20 dakika

Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy): 29 dakika

Metrokent-İstanbul Havalimanı: 24 dakika

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar: 23 dakika.

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