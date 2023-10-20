İsrail Savunma Bakanı: Savaşın amacı Hamas'ı yok etmek

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gallant, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı merkez binasında İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyelerine hitap etti.

Gazze’ye yönelik savaşın "3 aşamalı bir hamle" olduğunu söyleyen Gallant, "Bombardımanlı askeri eylemlerin ardından Hamas'ı yenilgiye uğratmak ve yok etmek amacıyla, unsurlarını yok edecek ve altyapısına zarar verecek manevranın (kara savaşı) yürütüleceği ilk aşamadayız." dedi.

İsrailli Bakan, "ikinci aşamada savaşı daha az yoğunlukla devam ettireceklerini ve Filistinli direniş noktalarını ortadan kaldırmaya çalışacaklarını" ifade etti.

Gallant, üçüncü aşamanın, “Gazze Şeridi'nde yeni bir güvenlik sisteminin kurulması” olacağına işaret ederek, bu kapsamda, "İsrail’in oradaki (Gazze’deki) günlük yaşamda sorumluluğunun ortadan kaldırılması ile İsrail vatandaşları ve Gazze Şeridi'ni çevreleyen bölge için yeni bir güvenlik gerçekliği yaratacaklarını" kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı, "Savaşın içindeyiz. Başka seçeneğimiz yok. 7 Ekim, Hamas'ı yok etme sürecinin başladığı gündür." ifadelerini kullandı.