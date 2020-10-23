İsmail Ok: "Sorosçu Genel Başkan Yardımcısı Biden ile görüştü"

CNN Türk kanalında İyi Eski Parti Milletvekili şu anda da Balıkesir Bağımsız Milletvekili olan İsmail Ok, Gece Görüşü programına telefonla bağlanarak çarpıcı ifadelerde bulundu. Ok, bağlandığı yayında İyi Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in, Sorosçu olduğunu ve Joe Biden ile 1 buçuk saat görüştüğünü söyledi.

İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'tan flaş açıklamalar



🔹İYİ Parti'ye bir operasyon vardır, operasyonun başı da Meral Akşener'dir.

🔹Türkiye'yi asimilasyon yapmakla suçlayan, Joe Biden'la kapalı kapılar ardında toplantı yapanlar partide kilit noktalarda. pic.twitter.com/50h2noBzzd — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 22, 2020

"JOE BİDEN İLE ORTAK TOPLANTI YAPTILAR"

İsmail Ok konuşmasında, "Hasan Seymen'in denge denetleme ağı, Joe Biden ile yaptığı toplantı, Türkiye'yi asimilasyonla suçlaması kongre sonrasında basında yer almıştır.

Uğur Bey benim toplantıda Akşener'e CHP-HDP ortaklığı beni rahatsız ediyor dediğimde verdiği cevabın doğru olmadığını söyledi. Ben bir çağrıda bulunuyorum. İyi Parti basın bürosu bunu kaydetti. Eğer bu söylediklerim doğru mu değil mi çıksın kamuoyuna bu kaydı versinler.

Kamuoyu benim dediklerim doğru değil diyorsa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim, hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmaya da hazırım. Akşener bana 'Ülkücülerden senden başka kimse rahatsız değil bu konuda' dedi." ifadelerini kullandı.