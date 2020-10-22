İran sınırında kontrol Azerbaycan'da

Aliyev ayrıca, Zengilan, Fuzuli ve Cebrail kentlerinde 20 köy ve 1 kasabanın 27 yıl sonra Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını ifade etti.

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulurken, Azerbaycan ordusu işgal altındaki bölgeleri tek tek kontrol altına almaya devam ediyor.

20 KÖY VE 1 KASABA DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan ordusu, operasyon kapsamında Fuzuli ve Cebrail kentlerinde 7 köyü daha Ermenistan ordusunun işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fuzuli kentinin Mollaveli, Yukarı Refidinli, Aşağı Refidinli köyleri ile Cebrayıl kentinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köyleri işgalden kurtarılmıştır" dedi.

Aliyev ayrıca, Zengilan'ın Kolluk kışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Veligulubeyli, Garadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Amirhanlı, Gargulu, Bartaz, Dellekli köylerinin de işgalden kurtarıldığını ifade etti.

İRAN SINIRI AZERBAYCAN'IN KONTROLÜNE GEÇTİ

Öte yandan, Ağbend kasabasının kurtarılmasıyla Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan'ın kontrolüne geçti.