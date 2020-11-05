İran, Karabağ sınırına tank ve asker yığıyor

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki haklı mücadelesi devam ederken Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, İran'ın Karabağ sınırına yaptığı sevkiyata dikkat çekti.

Ağar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın Karabağ sınırına çok sayıda tank ve askeri mühimmat sevk ettiği görüntülere yer verdi.

Ağar'ın yayınladığı görüntüde, İran'ın 50'den fazla FV-4030-1 ana muharebe tankı ve M113 ZPT'yi bölgeye gönderdiği görülüyor.

Uzayıp giden askeri sevkiyatta Chieftain AVLB tipi Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü ise dikkat çekiyor.

Abdullah Ağar, İran'ın hücum köprüsünü Karabağ ile sınırı ayıran Aras Nehri'ni geçmek için mi taşıdığına vurgu yaptı.

Ağar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran Ordusunun Karabağ sınırına yaptığı yığınaktan. 50'den fazla FV-4030-1 ana muharebe tankı ve M113 ZPT var. Bu anlaşılabilir. Ama “Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü-Chieftain AVLB” ÇOK DİKKAT ÇEKİCİ. İran neyi geçmeye, neye hazırlık yapıyor? Önünde ARAS’tan başka NE VAR?"