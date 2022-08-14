AjansHaber.com.tr Gündem 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini güncellendi!
Jandarma Genel Komutanlığı atama kararları!
Benzine zam geliyor!
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi sınavı açıklaması
Bir asker şehit oldu
İkinci el araç satışlarında düşüş görüldü!
Telefonundan Eren Bülbül'ün son fotoğrafı çıktı