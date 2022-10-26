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Irak Meclisi, yarın yeni kabineyi oylayacak!

Irak Meclisinin Muhammed Şiya es-Sudani başbakanlığındaki yeni kabineyi oylayacağı bildirildi.

Meclis Başkanı Muhammed Halbusi konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Sudani'nin oturum düzenlenmesi talebi doğrultusunda, kabine üyeleri ile hükümet programının oylanması için yarın öğleden sonra oturum yapılacağı belirtildi.

Irak Meclisi 13 Ekim’de Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid’i Cumhurbaşkanı seçmişti. Reşid de Şiilerin başbakan adayı Sudani’ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Başbakan adayının, hükümeti kurma görevini teslim aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde kabinesini oluşturup Meclis onayına sunması gerekiyor.​​​​​​​

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