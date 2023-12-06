İnterpol tarafından aranıyordu: İstanbul'da yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 'Silahlı Organize Suç Örgütünün' Elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan Kafes -16 operasyonuyla yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Hiç birine göz açtırmayacağız. Enselerindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya açıklamasının devamında "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Silahlı Yaralama ve Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma suçlarından İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Shaun Monaghan’ın İstanbul Fatih’te yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-16 operasyonuyla yakalandı. Shaun Monaghan’ın Elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere’de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, Yasadışı silah ticareti, Silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, Örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir.

FATİH'TE OTELDE YAKALANDI

Shaun Monaghan, 25.10.2023 tarihinde ülkemize gelmiş, 04.12.2023 günü hakkındaki Kırmızı bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde

05.12.2023 tarihinde Fatih’te bir otelde yapılan kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır. Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.