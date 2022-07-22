İngiltere'de evinde ölen kadının 2 yıldır fark edilmediği ortaya çıktı

Geçen şubatta kanepesinde cansız halde yatarken bulunan Sheila Seleoane adlı kadının ölüm nedeni, zamanı ve neden bu süre zarfında kimse tarafından fark edilmediği konusunda mahkemece soruşturma başlatıldı.

BBC'nin haberine göre Güney Afrika asıllı kadının naaşının "ileri derecede çürüme" nedeniyle tanınamaz halde olduğu ve kimlik tespiti için polisin diş analizine başvurduğu belirtildi. Fakat çürüme yüzünden ölüm nedeni belirlenemedi.

News 24'ün haberine göre, 21 Temmuz'da Londra'da Adli Tıp Mahkemesi, Seleoane'nin "gizemli" ölümünü araştırmak üzere bir duruşma düzenledi.

İngiliz basını: '2019'da daireden ağır kokular yayıldı'

Eylül 2019'da kadının dairesinden gelen ağır kokuyu komşularının apartmanın sahibi Peabody Trust'a bildirdiği fakat şirketin daire hakkında bir işlem yapmadığı ileri sürüldü. İngiliz medyasına konuşan komşular belirli bir süre sonra kokunun azaldığını ifade etti.

Mart 2020'de ise biriken kira borcu nedeniyle şirketin Seleoane'ın faydalandığı devlet yardımlarından kira ücretini almaya başladığı ortaya çıktı. BBC ayrıca Haziran 2020'de tek yaşayan kadının doğal gazının kesildiğini, polislerin ise Ekim ayında kontrol amaçlı iki defa daireye geldiğini belirtti. Bu ziyaretlerde polis memurlarının Seleoane ile iletişime geçmemelerine rağmen ev sahibi şirkete kadının "güvende ve iyi" olduğunu bildirdiği ortaya çıktı. Fakat bu sırada posta kutusunda mektupların birikmesi komşularının endişelerini artırdı.

Fırtına sayesinde bulundu

18 Şubat 2022'de İngiltere'yi vuran Eunice Fırtınası Seleoane'un dairesinin pencerelerini uçurdu. Daireden kapı çarpma gürültülerinin gelmesi üzerine komşuları tekrar polisi aradı.

Polis memurları sadece bu üçüncü ziyarette kapıyı kırarak daireye girdi ve Seleone'nin naaşından geri kalanına ulaştı. Seleoane'nin Güney Afrika asıllı olmasından dolayı cenazesi bu ülkeye gönderildi ve orada defnedildi. Yetkililer kadının doğal nedenlerle öldüğünü düşünüyor. Zira Ağustos 2019'daki doktor ziyaretinde Seleoane'nin "hırıltı ve nefes alma güçlüğü" çektiğine dair şikayette bulunduğu tespit edildi.

Ev sahibi şirketin ve polisin ölümü fark etmemesi ise soruşturma başlatılmasına yol açtı. Peabody Trust şirketi apartman sakinlerinden özür dilerken Seleoane'nin katında yaşayan komşuları taşınma talebinde bulundu.