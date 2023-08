İmamoğlu için soruşturma izni!

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, İBB yönetiminin usulsüz ihalelerle, liyakati ve finansal gücü olmamasına rağmen belirli çevrelere adeta para aktardığı tespit edildiği için Ekrem İmamoğlu’na yönelik müfettişler rapor hazırladı.

Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK Uzmanı tarafından yapılan inceleme sonucunda İETT Bakım ve Onarımına ilişkin toplam 44 ihaleden 30'unun pazarlık usulüyle aynı kişilere verildiği, 6 farklı ihalede yaklaşık maliyetin 42 milyon lira fazla hesaplandığı belirlendi.

Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK Uzmanı tarafından yapılan inceleme sonucunda İBB yönetimi tarafından usulsüz ihalelerle yandaşlarını beslediği ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, İETT Araç Bakım Onarım ihalelerinde İETT tarafından 2019-2021 yıllarında toplam 44 araç bakım ihalesi yapıldığı, bu ihalelerin iki farklı yöntemle gerçekleştirildiği belirlendi. Birinci yöntemin sadece bakım ve onarım işlerini içeren bakım onarım ihaleleri olduğu ve idarenin istediği firmaya verdiği usul olan pazarlık usulüyle 15, 8'i ise açık ihale usulü ile yapılan toplam 23 ihale gerçekleştirildiği tespit edildi.

İkinci tür ihalelerin ise İşlettirme Usulü adı verilen şoför teminini de kapsayan bakım ve onarım ihaleleri olduğu 15'i pazarlık, 6'sı açık ihale usulü ile yapılan toplam 21 ihale yapıldığı belirlendi.

Bu araç bakım onarım ihalelerinden; CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlendi. Bilginay Ltd. Şti'nin 6'sı pazarlık, 4'ü ise açık ihale usulüyle 10 ihale aldığı tespit edildi. Beydağ Ltd. Şti'nin pazarlık usulüyle 7 ihale aldığı, Mercedes Benz Türk A.Ş'nin 3'ü pazarlık 1'i açık olmak üzere 4 ihale aldığı, Vizyon Ulaşım Ltd. Şti'nin de 3'ü pazarlık usulü 1'i açık ihale olmak üzere 4 ihale aldığı, Twin Turizm Ltd. Şti'nin de 1'i pazarlık usulü 1'i açık olmak üzere 2 ihale aldığı, Hanzade A.Ş'nin pazarlık usulüyle 1 ihale aldığı, Öz Hicret Otomotiv A.Ş'nin de pazarlık usulüyle 1 ihale, YST A.Ş'nin pazarlık usulüyle 1 ihale aldığı, Hanzade A.Ş. - YST A.Ş. Ortak Girişiminin açık ihaleyle 1 ihale aldığı belirlendi.