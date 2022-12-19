“İmamoğlu gelecek dertler bitecek"

Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün ceza aldı! Aslında yok böyle kesinleşen bir ceza ama neyse; ceza kesinleşirse siyasi yasaklı olacak. Yani bırakın için için yandığı Cumhurbaşkanlığı adaylığını, belediye başkanlığına bile devam edemeyecek.

Ceza yargıtaydan onaylanıp gerekçeli karar İçişleri Bakanlığı’na ulaştığı gün İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan açığa alınacak. Olur olmaz bilinmez: Yargıya intikal etmiş bir konu hakkında yorum yapmak bize düşmez. Ama bu ihtimal de söz konusu.

İşte beni ilgilendiren de tam da burası. Hayatını siyasete adamış, siyasette yüksek hedefleri olan, kendisini Cumhurbaşkanlığına hazırlayan bir insan normal şartlarda biraz üzülmeli endişe duymalı, değil mi? Ya ceza istinaf mahkemesi tarafından onanır ardından da yargıtay bu karara uyarsa bugüne kadar yapılan tüm çabalar boşa gitmez mi?

İmamoğlu bırakın üzülmeyi endişe duymayı aksine bu karar sonrasında çok sevinmiş görünüyor. Mahkumiyet kararından sonra ortalığı kaplayan toz dumandan yararlanmaya çalışıyor. Mağduriyet edebiyatı yapmaya çalışıyor.

Kendisini 25 yıl önce Pınarhisar Cezaevi'ne giren Recep Tayyip Erdoğan ile örtüştürmeye çalışıyor. Tamam krizleri fırsata çevirmek her siyasetçinin yapacağı davranış biçimidir. Ama daha yerel mahkemenin verdiği karar üzerinden algı yapmaya çalışmak başarılı olmaz!

Tayyip Bey’in belediye başkanlığından alınıp Pınarhisar Cezaevi'ne gönderildiği dönem de gazeteciydim. Yurt dışında görev yapan bir gazeteci olarak, yaşadığı tüm süreci diplomatik kaynaklarımla beraber yakından takip ettim. Aslına bakarsanız iki olay arasında tek benzerlik Tayyip Bey de tutuklandığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Yani İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının dışında iki olay arasında hiçbir benzerlik yok.

Peki o zaman gelelim yapılmak istenilene. Akşener’in İmamoğlu çiftini sıkı sıkı kucakladığı Saraçhane fotoğraflarını beraber yorumlayalım. Bence Akşener bu hamleyi yaparak Kemal Bey’in adaylığının önüne kalın bir set çekti. Altılı masanın ortasına el bombasını bıraktı hem de pimi çekilmiş durumda…

Gerçi Kemal Bey çok akıllı bir hamle ile bu pimi yerine taktı. Akşener’in Cumhurbaşkanı adayını açıklama şovuna çevirmeye çalıştığı “Saraçhane” buluşmasına bizzat katıldı ve yaptığı konuşmada “Açık ve net ifade edeyim: Hiç kimse, hiçbir güç Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır.” diyerek İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı yolunu bir kez daha kesti. Halbuki Akşener Saraçhane’de yaptığı şovda artık bu sorunun 16 milyon İstanbullunun sorunu olmaktan çıkıp tüm Türkiye’nin sorunu olduğu mesajını vermeye çalışıyordu. Kemal Bey de konuşmasında ısrarla Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyonun belediye başkanı olduğundan söz ediyordu.

Akşener-İmamoğlu ikilisi Maç 0-0’ken 90’ıncı dakikada gol atmış gibi sevinmişti ama gol var hakeminden döndü. Kemal Bey 9 kusurlu hareketi farkedip oyunu lehine çevirdi.

Bu saatten sonra İmamoğlu altılı masanın adayı olamaz. Ancak İYİ Parti kendi adayı olarak İmamoğlu’nu açıklayabilir…