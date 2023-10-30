İlk uzay yolcusu Türkler, Meclis'i ziyaret etti!

TBMM Genel Kurul, Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. 12.Kalkınma Planı’nın görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nu ziyaret eden ilk uzay yolcularının gelişine ilişkin bir konuşma yapan Başkanvekili Bozağ, “Çok yakında Türkiye'miz adına uzaya çıkacak 2 astronotumuz Alper Gezeravcı, Tuva Cihangir Atasever, anda Genel Kurulumuzda aramızdalar, hoş geldiniz diyorum” diyerek selamladı.

İki Türk astronotu AK Partili, MHP ve İYİ Partili milletvekilleri alkışlayarak karşıladılar. Ardından kısa bir süre çalışmaları izleyen Gezeravcı ve Atasever, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldılar.