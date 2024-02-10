İki suç örgütü çökertildi! Çok sayıda gözaltı

Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

16 kişi yakalandı

4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Operasyonlarda Örgüt Elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı.

Organize Suç Örgütlerinin Hiçbiri Yüce Türk Adaletinden Kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.

Mal varlıklarına el konuldu

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 Milyon TL değerindeki malvarlığına tedbir kararı uygulanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonlar neticesinde;

♦ 312 adet senet ve 5 adet çek,

♦ Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve

♦ Çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konuldu.