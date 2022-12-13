İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalardan satır başları:

"8 Şubat 2022'de Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayeti vardı. Biz cinayetle ilgili soruşturmayı başladıktan sonra birtakım verilere ulaştık. Hem Kıbrıs-Malta hareketliliğini görebildik ve çalışmalar sonucundan nisandan itibaren gerek teknik izleme, gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizi, gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi ve Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Ekim 2020'de bir ön operasyon gerçekleştirdik.

“Yeni bir operasyon başlattık”

Bu sabah itibarıyla yeni bir operasyon başlattık. Bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği ki esas itibarıyla menşei olarak Malta, ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler olmak üzere fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezleri aracılığıyla yürütülmeye çalışıldığı, yüksek miktarda bahis oranları verilerek bu siteleri tercih edenlerin oynayıcı sayılarının artırıldığı görülmüştür. Bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edildi. Şu ana kadar 808 milyon malvarlıklarına el konmuştur ki bu daha başlangıçtır. 136 kişinin 101'i şu ana kadar gözaltına alındı.

Hem sanal bahis hem sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül durum, yaptığımız operasyonlarla akamete uğrayacaktır. Sanal bahis ve sanal kumar meselelerinin de paralarının nakli, tespit ettiğimiz kripto para borsası sayesinde başka ülkelere aktarılmaktadır."