İcardi'ye İstanbul yaramadı. Ayrılık haberi sosyal medyayı salladı!

Geride bıraktığımız transfer süreci içerisinde PSG'den 1 yıllığına kiralık olarak Galatasaray'a gelen Mauro İcardi, geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelmişti.

Galatasaray camiası ve taraftarı tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan yıldız futbolcu , hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara ile yaşadığı birliktelikle kendinden sıkça bahsettiriyor.

İcardi ve Wanda Nara'nın İstanbul Havaalanı'nda verdikleri mutlu aile pozu oldukça beğenilmişti.

Sosyal medyanın çok konuşulan birlikteliklerinden olan Icardi ve Nara çiftinden sevenlerini üzen bir haber geldi. Wanda Nara sosyal medya hesabı üzerinden Icardi ile boşanacaklarını açıklayan bir paylaşım geldi.