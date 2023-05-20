Icardi Galatasaray'a galibiyeti getirdi! Tarihe geçti!

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ve Sivasspor, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Galatasaray mücadeleden 2-0 galip ayrılırken goller 13 ve 63'te Mauro Icardi'den geldi.

Sarı kırmızılılar bu galibiyet ile puanını 79 yaptı. Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Eksik maçlar tamamlandığında Galatasaray puanını 82 yaparken, Fenerbahçe puanını 77 yapıyor. Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek ve 37. hafta oynanacak Fenerbahçe maçına şampiyon olacak çıkacak.