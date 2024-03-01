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Icardi derbide oynayacak mı?

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Icardi kadroda yer alacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Galatasaray, Pazar günü Beşiktaş ile karşı karşılaşacak.

beIN SPORTS'un haberine göre; Galatasaray'da Icardi, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Haberde, Arjantinli yıldızın yarın yapılacak antrenmana katılmasının beklendiği ifade edilirken Beşiktaş maçında da sahada yer almasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

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