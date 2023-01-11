İBB Başkanlarının metro hattı karnesi! İşte gerçek rakamlar!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sosyal medyada paylaşılan 'en çok metro yapan belediye başkanı' başlıklı grafiğin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görselde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 13,27 Km metro hattı inşa ettiği iddia edildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada görseldeki verilerin doğru olmadığı bildirildi. İletişim Başkanlığı’na göre 142,88 kilometre ile en çok metro hattı yapan İBB Başkanı Kadir Topbaş olurken, Ekrem İmamoğlu’nun metro hattı çalışması 7,24 kilometre olarak açıklandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan dezenformasyon bülteni içerisinde yer alan 'en çok metro yapan belediye başkanı' haberine ilişkin açıklamalarda şu ifadeler yer aldı;

"Grafikte 1984'ten itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış isimlerin yıllık ortalama kaç kilometre metro hattı inşası gerçekleştirdiğine dair yanıltıcı bilgilere yer verilmiştir. Grafikte yazan rakamlar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. 1984-1989 döneminde İBB Başkanlığı yapan Bedrettin Dalan'ın 5 yıllık görev süresinde 8,1 kilometre (yıllık ortalama 1,62 kilometre) metro hattı inşası gerçekleştirilmiştir. 1989-1994 yılları arasında görev yapan Nurettin Sözen döneminde de 5 yılda toplam 12 kilometre (yıllık ortalama 2,40 kilometre) metro hattı inşa edilmiştir. 1994-1998 yılları arasında İBB Başkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan döneminde 4,5 yılda 12 kilometre (yıllık ortalama 2,67 kilometre) metro hattı inşa edilmiştir. 1998-2004 yılları arasında görev yapan Ali Müfit Gürtuna döneminde 5,5 yılda 12,4 kilometre (yıllık ortalama 2,25 kilometre) metro hattı inşası gerçekleştirilmiştir.

2004-2017 yılları arasında başkanlık yapan merhum Kadir Topbaş döneminde 13,5 yılda 142,88 kilometre (yıllık ortalama 10,58 km) metro hattı inşa edilmiştir. Görevi devralan Mevlüt Uysal, 1,5 yılda 5,13 kilometre (yıllık ortalama 3,42 kilometre) metro hattı inşasını tamamlamıştır. 2019 yılında İBB başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nun 3,5 yıllık görev süresince 7,24 kilometre (yıllık ortalama 2,07 kilometre) metro hattı inşa edilmiştir."

İşte İBB Başkanlarının metro hattı karnesi;

Bedrettin Dalan (1984-1989)

8,1 Kilometre

Nurettin Sözen (1989-1994)

12 Kilometre

Recep Tayyip Erdoğan (1994-1998)

12 Kilometre

Ali Müfit Gürtuna (1998-2004)

12,4 Kilometre

Kadir Topbaş (2004-2017)

142,88 Kilometre

Mevlüt Uysal (2017-2019)

5,13 Kilometre

Ekrem İmamoğlu (2019- )

7,24 Kilometre