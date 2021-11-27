Hindistan'dan SpaceX'e: Starlink'in ülkede lisansı yok

Hindistan İletişim Bakanlığı yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın SpaceX havacılık şirketine ait Starlink'in ülkede lisansının olmadığı ve halkın reklamları yapılan Starlink hizmetlerine abone olmamasının tavsiye edildiğini vurguladı.

Musk'ın şirketinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Basında çıkan haberlere göre, Musk'ın SpaceX'i, hizmetin beta sürümü için 99 dolar karşılığında ön siparişleri kabul ediyor.