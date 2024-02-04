Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu

Gaziantep'te bir polis helikopteri kırıma uğradı. Olayda Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli pilot Levent Öztürk şehit oldu. Bir teknisyen de yaralandı.

Acı haberi gece saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı bir helikopterin Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkisinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Yaralı teknisyen hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, arama-kurtarma, UMKE ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kurtarılan teknisyen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.