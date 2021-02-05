Basın açıklamasına ev sahibi CHP katılmadı!

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP, ittifak yaptığı siyasi partilerle görüşmelere başladı. Dün Saadet Partisi'ni ziyaret eden HDP grubu bugün de CHP'nin kapısını çaldı. Örtülü ittifakın artık görünen yüzü olmak isteyen HDP basın toplantısında yalnız bırakıldı. Mithat Sancar'ın liderliğindeki HDP ekibi görüşme sonrası kameraların karşısına yalnız çıkmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi ziyaretlerinin ardından iki parti aynı anda kamera karşısına geçerken, HDP basın karşısında yalnız bırakıldı.

Millet İttifakı'nın ortaklarından olan CHP ile HDP bugün bir araya geldi. Mithat Sancar başkanlığındaki HDP heyeti bugün saat 10.30'da CHP Genel Merkezi'ne geldi.

HDP'LİLERLE KAMERA KARŞISINA GEÇMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce partisini ziyaret eden Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener ile ikili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

CHP HDP HEYETİNİ KAPIDA KARŞILADI

Mithat Sancar'ın başkanlık ettiği HDP heyetini CHP'den Oğuz Kaan Salıcı kapıda karşıladı. CHP'nin HDP'yle görüşme yapacağı heyette Faik Öztrak, Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de yer aldı.

İŞTE MASADAKİ KONULAR: DEMİRTAŞ VE KAYYUM

İki partinin görüşmesinde Selahattin Demirtaş ve kayyumlar konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. HDP, Demirtaş ve kayyumlar konusunda CHP'nin verdiği destekten memnun.

Bununla birlikte HDP'nin CHP'den bir isteği var. Daha önceki seçimlerde Millet İttifakı'na örtülü destek veren HDP ittifakta görünen ortak olmak istiyor.

KARAMOLLAOĞLU'NA KRİTİK ZİYARET

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmişti.